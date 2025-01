Momento particolarmente felice per Cecilia Ran Runarsdottir, portiere islandese dell'Inter Women di Gianpiero Piovani: la numero una nerazzurra è infatti tra i primi posti nell'ambito dei maggiori campionati europei tra le pariruolo con la più alta percentuale di parate. Runarsdottir è arrivata all'89,1% di parate effettuate: ha fatto meglio di lei solamente Phallon Tullis-Joyce del Manchester United con 93.9%. Alle spalle di Runarsdottir, chiude il podio Stina Johannes dell’Eintracht Francoforte con 86.2%.