"Abbiamo creato molte opportunità e ovviamente avremmo voluto vincere questa partita. Avremmo dovuto battere l'Inter", ha detto con rammarico la calciatrice della Roma Femminile, Saki Kumagai dopo il pari con l'Inter Women di ieri.

"Non parlerei di un incidente di percorso, può capitare di pareggiare. Ovviamente siamo abbattute, ma ora dovremo giocare in Champions League e dobbiamo essere pronte. Abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo, avremmo dovuto segnare almeno un altro gol. Non è un risultato positivo, neppure negativo. Dobbiamo pensare alla prossima gara, molto importante per noi. Continueremo a prepararci per vincere" ha aggiunto ai canali ufficiali della Roma.