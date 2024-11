Prima sconfitta stagionale per l'Inter Women di Gianpiero Piovani, sconfitte 2-1 dalla Fiorentina. A passare in vantaggio sono le nerazzurre con la rete di Andrés, ma nella ripresa arriva la rimonta viola: prima il pareggio al 61' con un rigore di Boquete, poi il sorpasso in pieno recupero conil gol decisivo di Pastrenge.