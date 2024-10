Nel Matchday Programme pubblicato oggi dall'Inter c'è anche un'intervista di Elisa Polli. "L’Inter per me è casa, è la squadra che ho tifato fin da bambina e per me significa amore e passione. Da quando sono arrivata in questo Club sono cresciuta molto a livello personale, sono maturata tanto sia fisicamente che mentalmente".

"A livello di squadra - continua - voglio raggiungere le prime posizioni in classifica, a livello personale invece l’obiettivo è crescere sempre di più e poi... fare tanti gol! Il calcio non è solo nella mia vita, il calcio è la mia vita, vivo ogni giorno come una sfida, questo mi aiuta a raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata. Per me conta ogni cosa che può essere utile alla squadra, da un assist utile a raggiungere l’obiettivo di squadra a un salvataggio fino ai gol che sono la mia benzina".