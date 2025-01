Grazie alla rete di Elisa Polli, l'Inter Women batte il Como e prosegue la sua marcia nelle posizioni di vertice del campionato di Serie A Femminile. Questo il commento di Gianpiero Piovani, tecnico nerazzurro, dopo la partita ai microfoni di Inter TV: "È una vittoria molto importante, ho fatto i complimenti alle ragazze perché oggi abbiamo dato prova di essere una squadra molto competitiva e forte, sia a livello fisico che di testa. Non era facile fare questo tipo di prestazione a tre giorni dal match di Coppa Italia e vincere questa partita. Abbiamo incontrato una squadra molto organizzata che ci ha messo in difficoltà ma con le nostre armi siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Sono molto felice per loro perché sono fantastiche, sono contento anche per giocatrici che stanno giocando meno, oggi chi era in panchina ha sempre tifato e chi è entrato ha fatto la differenza e questo è molto gratificante".

Adesso, le ragazze nerazzurre sono attese dalla partitissima di venerdì contro la Juventus: "Incontriamo la squadra prima in classifica, forte in tutti i reparti che non ha mai perso ma noi vogliamo fare la nostra prestazione".