Trasferta dal gusto agrodolce per l’Inter Women di Rita Guarino che pareggia per 2-2 in casa del Parma recuperando un doppio svantaggio. Risultato che sorride solo a metà alle ragazze nerazzurre che continuano a rimandare l’appuntamento con la vittoria, ma riacciuffano una gara infelice fino al 70esimo. Dopo la rete dell’1-0 di Martinovic, arrivata alla prima mezz’ora, arriva il raddoppio di Banusic ma l’Inter c’è e la reazione arriva con Van Der Gragt, assistita da Lisa Alborghetti. Le nerazzurre ritrovano verve e all’80esimo arriva anche il guizzo di Chawinga ed è 2-2 al Tardini.