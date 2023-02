Alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina, ultimo della prima fase prima della Poule Scudetto, Marta Pandini, centrocampista dell'Inter Women, presenta la sfida alle gigliate per i canali ufficiali del club: "E' stata una settimana importante, abbiamo dovuto recuperare alcune giocatrici infortunate; è stata una settimana utile per recuperare la forma fisica. Sinceramente non mi aspettavo questa stagione, avevamo il desiderio di arrivare tra le prime cinque, ma ci siamo godute ogni partita e abbiamo dato il massimo per arrivare fino a qui.