Dopo aver sconfitto i Paesi Bassi, la Nazionale italiana Femminile è volata in Finlandia per proseguire il suo percorso di crescita e mantenere il primo posto nel girone di qualificazione a EURO 2025. Domani alle 18.15 italiane, sul campo sintetico dell’Helsinki Football Stadium, le Azzurre sfideranno le padrone di casa per superare a pieni voti anche il primo esame scandinavo del Gruppo 1 della Lega A. "Crescere in mentalità significa affrontare tutte le partite con il giusto approccio - ha spiegato il ct Andrea Soncin -. Ho fatto i complimenti alle ragazze perché venerdì ho visto grande determinazione: volevamo partire forte e ci siamo riusciti alla perfezione, pressando le avversarie e giocando in verticale. Anche domani dovremo sfruttare le nostre grandi qualità in fase di possesso”.

Il Ct sottolinea il bagaglio "tecnico-culturale" raggiunto dalle sue calciatrici, che grazie alla preparazione che svolgono nei rispettivi club sono ormai capaci di adattarsi a ogni situazione di gioco. “Si mettono tutte a disposizione del collettivo, e questa non è una frase fatta: ognuna è pronta a dare il proprio contributo a prescindere dal minutaggio, c’è disponibilità e collaborazione, in campo e fuori. Tutti insieme stiamo lavorando sui movimenti da fare quando abbiamo il pallone e in fase di riconquista, è questo un aspetto in cui possiamo migliorare".