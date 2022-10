In un'intervista a tre per Inter TV con Henrietta Csiszár e Beatrix Fordos, la centrocampista giapponese dell'Inter Women Mana Mihashi ha raccontato la sua emozione per la vittoria nel derby contro il Milan: "Abbiamo fatto una buona partita, questi tre punti sono stati molto importanti. Sono molto contenta di questa vittoria, per me era la prima volta nel derby"