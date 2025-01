Era lo scontro diretto tra le due immediate inseguitrici della Juventus. E l'Inter Women non fallisce l'appuntamento, battendo la Roma 2-1 in trasferta e conquistando tre punti che issano le nerazzurre in solitaria al secondo posto della classifica (seconda vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei, ndr). Polli e Serturini a segno (una rete per tempo), a nulla vale il momentaneo pari firmato da Thogersen. Giallorsse in dieci dal 24' del primo tempo per l'esplulsione di Valentina Giacinti. Con quest'acuto l'Inter è seconda con 31 punti a 7 lunghezze dalla capolista Juventus.