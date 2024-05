Ultimo impegno della stagione per l'Inter Women, impegnata alle ore 15.00 all'Arena Civica per sfidare il Sassuolo. Prevista - come informa il club nerazzurro - una straordinaria giornata celebrativa per la concomitanza della festa della mamma.

"Ci saranno tantissime attività di intrattenimento, musica e il trucca bimbi e sarà possibile iscriversi al concorso e partecipare all’estrazione dell’esclusiva maglia da gara in edizione speciale di Flaminia Simonetti", si legge su Inter.it. Durante l’intervallo verranno inoltre organizzati dei momenti di gioco in cui sarà possibile entrare in campo per un’attività esclusiva e saranno inoltre presenti i bambini in occasione dell’attività 'TifoPositivo'.