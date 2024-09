Dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto con l'Inter Women fino al 30 giugno 2027 Elisa Polli, attaccante classe 2000, si è concessa ai microfoni di Inter Tv per raccontare le sue emozioni.

"Sono felicissima di aver scelto di continuare questo percorso con l'Inter. Sono orgogliosa di indossare questi colori, li tifo da bambina e li porterò con onore - le sue parole -. So che la società punta su di me e questo rinnovo lo conferma, ripagherò questa fiducia in campo. Il ricordo più bello? La prima vittoria storica dell'Inter contro la Juve e il mio gol alla Roma al 90esimo. L'Inter è stata molto importante a livello personale, soprattutto dopo il primo infortunio. Mi aspetto tanto quest'anno dalla squadra, non abbiamo fatto benissimo negli ultimi anni. Quest'anno cercheremo di arrivare più in alto e faremo del nostro meglio".