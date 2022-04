Sabato 23 aprile alle 12.30 le nerazzurre di Rita Guarino scendono in campo contro l' Hellas Verona per la 20esima giornata del campionato di Serie A Tim Vision. A due giorni dalla trasferta, Beatrice Merlo ha parlato ai microfoni del Club.

"Dopo la pausa siamo tornate più cariche per lavorare duro al fine di preparare al meglio le prossime partite - le sue parole -. Non è facile, dopo un momento di stop, riprendere con gli stessi ritmi ma stiamo lavorando duramente proprio per questo. Arriviamo dalla vittoria con la Fiorentina e puntiamo a fare più punti possibili nelle prossime partite."

"Sabato l'approccio sarà fondamentale: sappiamo che il Verona non ha nulla da perdere e entrerà in campo con la testa libera. Dovremo dare il massimo perchè l'Hellas ci può dare fastidio ma con l'impegno che ci stiamo mettendo potremo fare una buona gara", ha concluso il terzino nerazzurro.