A pochi minuti dal calcio d'inizio del derby femminile contro il Milan, la cannoniera nerazzurra Tabitha Chawinga arriva ai microfoni de La7 dove tra le altre cose parla anche del suo futuro: "Mi sento in forma. Questa è la prima stagione dell'Inter e sono molto contenta, per me è andata molto bene dalla prima all'ultima giornata. Mi trovo bene con la squadra e lo staff. Il futuro? Non so dire se rimarrò, ne parleremo a fine stagione. Ora c'è un'altra partita da giocare".