Interessante momento propedeutico quest'oggi nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione all'amichevole di questa sera tra Inter e Al Ittihad: una delegazione del Club saudita è stata ospite presso l'Inter HQ, accolta da due calciatrici dell'Inter Women, Lisa Alborghetti e Irene Santi, protagoniste di un incontro con due atlete della squadra femminile dell'Al Ittihad, Farah Jefry e Zala Meršnik.

Si è trattato di un momento di condivisione, moderato da Virginia Stablum nella Media Room dell'Inter HQ davanti ai dipendenti nerazzurri, durante il quale le calciatrici hanno approfondito diversi aspetti delle rispettive carriere, confrontandosi sui valori che le hanno spinte durante il proprio percorso. Un importante e coinvolgente talk che ha toccato temi come l'evoluzione del calcio femminile negli ultimi anni, l'emancipazione femminile nello sport oltre ai consigli per le calciatrici del futuro.

