Sebastian De La Fuente ce l'ha fatta di nuovo. L'ex tecnico dell'Inter Femminile, l'ultimo a portare la squadra nerazzurra dalla Serie B al massimo campionato, cognato di Javier Zanetti (è il fratello della moglie Paula) ha vinto per un punto il torneo cadetto ed è promosso con il suo Como Women in Serie A. Le comasche hanno battuto nell'ultimo turno 5-0 la Roma e sono volate a 60 punti, con il Brescia rimasto a 59. "La promozione più bella è sempre la prossima - dice De La Fuente ai microfoni della soceità comasca - Per fortuna ho smepre fatto una promozione in ogni club in cui sono stato. Qui l'ho centrata al primo anno, non era facile perché ne passava solo una".