Intervento chirurgico per Francesca Durante, portiere dell'Inter Women di Rita Guarino: in seguito all’infortunio subito con la Nazionale in occasione degli ultimi Mondiali, quest'oggi Durante è stata sottoposta ad intervento chirurgico di reinserzione del legamento collaterale radiale della metacarpo-falangea del quinto dito della mano sinistra. L’intervento eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha avuto esito positivo.