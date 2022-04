Franco Carboni ha festeggiato su Instagram la sua prima gara con indosso la maglia della nazionale argentina. "Vivendo un sogno. Molto contento per la mia prima partita con la maglia più bella di tutte", ha dichiarato l'esterno interista, convocato da Scaloni per la prima squadra assieme al fratello Valentin e schierato nella gara tra Argentina e Stati Uniti dell'Under 20, allenata da Mascherano.