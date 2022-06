"Non si parla, non si parla". All'uscita dalla sede dell'Inter, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, tenta di dribblare i cronisti che lo hanno incalzato chiedendogli i contenuti del summit con i dirigenti nerazzurri. "Sto zitto - aggiunge l'ex Milan -. Stiamo parlando di tante cose, anche di Sensi ma non di Gagliardini. Pinamonti? Forse non è un'opzione, boh, vediamo. E' stato un incontro tra amici".

