Ospite d'eccezione della puntata odierna di 'Viva El Futbol', Francesco Totti ha voluto far chiarezza rispetto alle dichiarazioni rilasciate recentemente al Corriere della Sera dall'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti (qui l'intervista), secondo cui fu Franco Sensi a offrire il suo cartellino ai nerazzurri perché la Roma versava in grosse difficoltà economiche: "Berlusconi mi voleva al Milan? Diciamo pure Moratti eh. E' un signore, uno dei numero uno del calcio, ma le sue dichiarazioni contro i Sensi non mi sono piaciute tanto - le parole del Pupone -. Sensi non mi ha mai voluto vendere, non sentiva ragioni: si è sempre impuntato. Quindi, in caso, era il contrario: Moratti e l'Inter mi volevano a tutti i costi, ma Sensi gli ha sempre detto di no. Era giusto specificare questa cosa".

