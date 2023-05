Oliver Schmidhauser, attaccante dell'RB Lipsia, si sta affermando come uno dei giocatori migliori del Mondiale Under 20 con la maglia della Repubblica Dominicana, pur essendo nato in Svizzera. Il corazziere (189 cm) dell'attacco caraibico, nelle scorse settimane, è stato accostato all'Inter come potenziale obiettivo per l'attacco del futuro e ai microfoni di InfoBae il ragazzo accoglie questa ipotesi con molto entusiasmo: "Non ho intenzione di restare al Lipsia e sì, l'Inter è interessata ad ingaggiarmi. Ho altre opzioni, rifletterò in questi giorni e dopo questo Mondiale deciderò con chi firmare.

Giocare con Lautaro Martinez? Lui è un grandissimo giocatore, ma se dovessi firmare con l'Inter andrei a giocare nell'Under 19. Perché al Mondiale con la Repubblica Dominicana? Qui ho l'opportunità di giocare e la Svizzera non si è qualificata. Ci sono molti buoni giocatori lì ed è più difficile giocare. Ho parlato con loro e loro l'hanno capito. Magari giocherò con la Svizzera un giorno, chi lo sa", ha concluso.