"Sono sempre lo stesso ragazzino che ama giocare a calcio, solo con un po' di esperienza in più". Così si definisce Alexis Sanchez, attaccante cileno dell'Udinese, tornato a vestire la maglia bianconera dopo un grande giro d'Europa che lo ha portato a Londra, Milano, Manchester e anche due volte nella Milano nerazzurra, conquistando con l'Inter altrettanti Scudetti, oltre ad una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Parlando ai canali ufficiali della Lega Serie A, Sanchez spiega cosa significa per lui il leone, animale evocato subito dopo aver segnato la rete decisiva nella finale di Supercoppa contro la Juventus del 2022: "Per me è la presenza. Il eone non mi piace molto ma ha una sua statura nella giungla; questa è la cosa che mi piace di più. Mi piace molto prendermi cura degli animali, sono come amici per me. Se non posso farlo ci resto male".

Dopo la fine dell'esperienza all'Inter, il ritorno a Udine: "Tanti club mi hanno contattato, ma il mio amore per l'Udinese non può essere descritto a parole. Se si parla di calcio e famiglia, penso che bisogna tornare nei posti dove si è stati amati e dove continuano a farlo. Dove ti permettono di fare la cosa che ami di più e di farlo vedere in campo. L'Udinese ha grandi giocatori e giovani talenti, sto cercando di dare una mano e di fare la differenza qui. Tornare a Udine è stato fantastico, ho avuto una carriera lunga e piena di soddisfazioni e spero di poterne avere ancora giocando a calcio qui".

