Subito dopo la partita di Parma vinta contro l'Albania, Alexis Sanchez ha espresso la sua soddisfazione per l'andamento del match e per le prime innovazioni proposte dal ct Ricardo Gareca ai microfoni di ChileVision: "Sono contento per la squadra che ci ha messo molta voglia. I giovani hanno corso per tutta la partita. Ci serviva questo, gente che correva per il proprio compagno di squadra; l’atteggiamento generale di tutti è stato buono. Sono contento e speriamo di continuare così. Ora arriva la Francia, sono felice perché affronteremo una grande avversaria".

Nel corso dell'intervista, anche un simpatico fuoriprogramma: un ragazzino tifoso dell'Albania si è avvicinato a Sanchez mostrandogli la sua ammirazione e chiedendogli la maglia. Il Tocopillano lo ha abbracciato promettendogli che lo avrebbe accontentato.

