Giuseppe Sala non intende darsi per sconfitto nella vicenda San Siro: a suo dire, dal punto di vista del Comune, non si può dichiarare ancora chiuso il dossier San Siro, anche con Inter e Milan che guardano a Rozzano e San Donato come aree per costruire la loro nuova casa del futuro. A margine di una conferenza stampa presso la Scala di Milano, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha risposto così a chi gli chiedeva se si potesse ancora sperare di recuperare il progetto del nuovo impianto nel quartiere: "Io penso di sì. Tutto sommato è chiaro che non aiuta il vincolo ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San Siro, vediamo".

Sala ha poi spiegato che sentirà le squadre "anche perché abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno. E’ inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso soprattutto finché questo procedimento è aperto e finchè le squadre non manifestano, se lo manifesteranno, non più interesse per San Siro sto zitto e aspetto".

