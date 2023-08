Dopo l'entusiasmante cavalcata nell'ultima edizione della Champions League, poi conclusa amaramente con la sconfitta in finale contro il Manchester City, l'Inter si è sistemata all'ottavo posto del Ranking UEFA per club. I 28 punti di coefficiente totalizzati nel percorso sulla strada per Istanbul hanno permesso ai nerazzurri di operare il doppio sorpasso ai danni delle altre due italiane in top ten, la Roma e la Juve, rispettivamente al nono e decimo posto.

Nessuna variazione in cima alla graduatoria: il Citizens campioni d'Europa guardano tutti dall'alto verso il basso, compresi Bayern Monaco e Real Madrid che completano il podio. Quarto il Chelsea davanti a Liverpool, PSG e Manchester United.

In chiave Serie A, da segnalare la 18esima piazza del Napoli, mentre il Milan, eliminato nell'euroderby di semifinale dai cugini, ha guadagnato terreno portandosi al 33esimo posto, comunque dietro all'Atalanta, 25esima.

RANKING UEFA PER CLUB

1° Manchester City 120.000

2° Bayern Monaco 116.000

3° Real Madrid 102.000

4° Chelsea 96.000

5° Liverpool 94.000

6° PSG 93.000

7° Manchester United 85.000

8° Inter 81.000

9° Roma 80.000

10° Juventus 80.000

18° Napoli 63.000

25° Atalanta 53.000

33° Milan 43.000

42° Lazio 36.000

72° Fiorentina 20.000

99° Torino 14.000

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!