Il Como e il Real Madrid hanno stretto una sorta di patto per Nico Paz, che va a complicare i piani dell'Inter. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, infatti, il giocatore argentino, rivelazione di questo campionato con la maglia dei lariani di Cesc Fabregas, è sempre nei pensieri della dirigenza nerazzurra per il futuro. Ma bisogna fare i conti con l'asse creata tra il club di Mirwan Suwarso e le Merengues: secondo le indiscrezioni, il Real ha accordato al Como il prestito per un'altra stagione, non esercitando quindi la prima opzione di recompra prevista nel contratto.

Per quel che riguarda il difensore, uno degli obiettivi per la prossima stagione, in Viale della Liberazione vagliano non solo piste interne al campionato italiano come l'olandese del Bologna Sam Beukema, ma anche estere. Per quel che riguarda la situazione uscite, potrebbe tornare in lista partenti Davide Frattesi: se non si ricomporrà la questione e il giocatore capisse di non avere lo spazio desiderato, allora l'Inter potrebbe valutare una sua partenza.

