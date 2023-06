A margine dell'incontro organizzato dalla Fiorentina con gli agenti al Viola Park, Federico Pastorello ha fatto un'ampia panoramica sul futuro di alcuni suoi assistiti, aggiornando anche la situazione di due interisti il cui destino sportivo è ancora tutto da scrivere: "Acerbi ha un contratto con la Lazio, è in prestito con diritto di riscatto fissato in modo frettoloso visto che si era nelle ultime ore di mercato e andrà ridiscusso perché probabilmente è un parametro che non è corretto. Io credo che la volontà del giocatore sia molto chiara, ed è quella di rimanere all'Inter. Ed è altrettanto chiara l'assenza di un progetto tecnico per Acerbi da parte della Lazio, che ha fatto scelte completamente diverse. Spero che con un po' di buon senso si possa trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le società. De Vrij è in scadenza di contratto e ogni discorso per i rinnovi saranno affrontati al termine degli impegni sportivi, anche per stessa volontà del calciatore che è al 100% concentrato su Istanbul come lo è per il finale di campionato e lo era per la finale di Coppa Italia".

