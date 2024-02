Dopo la spiegazione data ieri in conferenza stampa da Aurelio De Laurentiis rispetto alle ragioni che hanno spinto il Napoli a escludere Piotr Zielinski dalla lista UEFA, il diesse Mauro Meluso ha parlato così della reazione del centrocampista polacco, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza e si unirà all'Inter da luglio: "Abbiamo spiegato le logiche delle decisioni ai giocatori, dicendo loro che sono personali ma esclusivamente calcistiche - le parole del dirigente in esclusiva a DAZN -. Non c'entrano niente altre motivazioni. Tutti gli esclusi hanno capito le esigenze. poi vedremo se saranno giuste e sbagliate. Con Piotr c'è stato un confronto franco, è un ragazzo d'oro, un professionista serio che ha dato molto al Napoli e che continuerà a dare tanto, anche se solo in campionato e non in Champions".

