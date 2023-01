Lukaku torna titolare, quanto è fondamentale che torni il vero Lukaku anche in ottica futuro? "Il miglior allenamento è la partita. Non è al 100% ma dal punto di vista della professionalità, dell'impegno e delle motivazioni è inattaccabile. Sono situazioni che abbiamo valutato e che portano a fare una valutazione positiva nei confronti del ragazzo. La speranza è che possa tornare il Lukaku che conosciamo tutti".

A pochi minuti dalla chiusura del mercato invernale e dal fischio d'inizio del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, Beppe Marotta , ad sport dell'Inter, si sofferma davanti alle telecamere di Sport Mediaset per commentare gli argomenti caldi in casa nerazzurra: "Difendere questo trofeo è molto importante - esordisce il dirigente varesino -. Per la sua storia questo club deve partecipare ed essere protagonista in tutte le competizioni, di conseguenza stasera abbiamo un appuntamento importante: siamo campioni in carica e dobbiamo onorare questo torneo nel migliore dei modi".

Skriniar rimane fino a giugno. Cosa è successo? Non è arrivata l’offerta adeguata del PSG?

"Non voglio addentarmi più di tanto, faccio più un ragionamento a largo respiro. È normale che il mondo del calcio subisca dei cambiamenti frequenti da un anno all’altro. Non si possono più immaginare le bandiere nei club, esistono delle dinamiche tali in cui i calciatori cambiano casacca frequentemente. Dobbiamo abituarci a questo tipo di calcio che è un po’ lontano da quello romantico e fatto di sentimenti. Certamente non è quello che gradiamo noi né quello che gradiscono i nostri tifosi però abbiamo a che fare con dei professionisti. Skriniar ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla. Siamo certi che dall’alto della sua professionalità e serietà che ha sempre dimostrato, saprà dimostrare con i fatti, in questi mesi che mancano al termine della stagione, di essere all’altezza del ruolo e di militare con la maglia che sta indossando".

