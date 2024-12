A 35mila piedi d'altezza, sul volo che sta portando l'Inter a Riad per le finale 4 di Supercoppa italiana, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Certamente è una bella emozione essere in alta quota e parlare con voi - le parole del presidente della Beneamata ai tifosi -. Qua le cose vanno benissimo, i giocatori riposano bene e approfittano dell'elevata qualità del volo. Sta terminando un'annata 2024 che ci ha dato tantissime soddisfazioni, ora se ne sta per aprire un'altra. Voglio inviare a nome di tutta l'Inter i più calorosi auguri di un 2025 foriero di salute e felicità. Che il nuovo anno possa regalare a noi interisti traguardi ancor maggiori di quelli già di grande qualità raggiunti nel 2024".

