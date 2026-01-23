Continua la prima vera giornata a tinte nerazzurre di Leon Jakirovic, atterrato ieri sera all'aeroporto di Milano Linate dopo che l'Inter ha chiuso la trattativa con la Dinamo Zagabria. Il difensore croato classe 2008 questa mattina ha cominciato il classico iter delle visite mediche al CONI per ottenere l’idoneità sportiva e uscendo dalla sede pochi minuti fa, come testimoniato dallo scatto di FcInterNews.it, e salutando tifosi e giornalisti presenti. Nelle prossime ore la tappa nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto.