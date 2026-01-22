In attesa che le partite di Conference League ed Europa League definiscano maggiormente il quadro, il Season ranking dell'Uefa vede sempre più in vetta l'Inghilterra con 13.930 punti, davanti alla sorprendente Polonia con 13.625. Terzo posto per la Germania a 12.142, quindi la Spagna a 11.937 e l'Italia a 11.607. 

Dietro le prime cinque un'altra sorpresa, Cipro, a 11.406. Quindi il Portogallo a 11.000, la Francia a 10.428, la Grecia a 9.900 e la Danimarca a 9.375.

Sezione: News / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 15:48
Autore: FcInterNews Redazione
