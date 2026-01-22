La Serie A rischia di non vedere nessuna squadra direttamente agli ottavi di finale. Per i bookmaker, la più vicina alla qualificazione è l’Atalanta, nel “gruppone” delle otto squadre a 13 punti, che ha fallito un clamoroso match-point in casa contro l’Athletic Bilbao: i nerazzurri nella top-8 – riporta Agipronews - si giocano a 6 su William Hill e 7 su Snai, quota in salita rispetto all’1,60 dell’ultima rilevazione. Rischia anche l’Inter, alla terza sconfitta consecutiva dopo le prime quattro vittorie: l’Inter agli ottavi passa da 2,75 a a 10 volte la posta.

A 12 punti c’è anche la Juventus, che contro il Benfica ha invece conquistato il terzo successo in fila, ma un ribaltone Juventus, con accesso diretto nella top-8 è quotato a 15. Chi rischia davvero tanto è il Napoli, fermata sul pari dal Copenhagen nonostante il vantaggio iniziale e gli oltre 50’ con l’uomo in più. Persa matematicamente la possibilità di centrare gli ottavi di finale, il Napoli – attualmente 25esima - deve fare risultato contro il Chelsea al Maradona per entrare ai sedicesimi, opzione alla portata degli uomini di Conte, data a 1,70.

Per quanto riguarda invece la vittoria della coppa, la grande favorita dei betting analyst è l’Arsenal, unica a punteggio pieno, offerta a 4,75, seguita dal Bayern Monaco a 5,50, con Gunners e bavaresi uniche qualificate direttamente agli ottavi a novanta minuti dalla fine. Salgono le quotazioni delle italiane, con l’Inter – finalista nel 2025 – proposta a 25, con Napoli (75) e la coppia Juventus-Atalanta, a 100, molto lontane dal riportare in Italia la coppa dopo sedici anni.