Il mercato povero (Marotta dixit) potrebbe partorire il grande ritorno. L'Inter cerca soluzioni sugli esterni per gennaio e dopo aver visto sfumare l'occasione Cancelo sta lavorando per riportare un altro ex nerazzurro a Milano: Ivan Perisic. Una buona idea? Forse sì, vediamo perché.

1) Gli investimenti sui giocatori da far crescere sono già stati fatti. Esposito, Bonny, Luis Henrique, Diouf, Sucic, in estate si è lavorato praticamente solo su profili da far crescere. C'è bisogno del giusto mix e in questo senso un po' d'esperienza fa comodo. In termini di annate nel grande calcio e anche di curriculum, perché parliamo di un signore che ha vinto Champions, campionati vari, coppe, ha fatto una finale al Mondiale con la Croazia ed è molto più forte e maturo ora di quando aveva 30 anni.

2) Chiaramente si tratterebbe di un investimento a breve termine in un settore, quello degli esterni, che a fine anno probabilmente non avrà più Darmian per scadenza contrattuale e chissà se potrà ancora annoverare Dumfries. Il che significa lasciarsi le mani libere per l'estate, quando i grandi nomi potrebbero muoversi con più facilità.

3) Oltre che di grandi palchi, Perisic ha conoscenza specifica dell'Inter. Guarda ancora le partite dei nerazzurri, a volte anche direttamente da San Siro. Ama questo ambiente ed è ricambiato. Arriverebbe in una squadra che gioca esattamente come giocava quando lui è andato via.

4) Ha caratteristiche che mancano come il pane, soprattutto in Champions League. In campionato difficilmente la squadra ha spazio alle spalle dei difensori avversari, perché è l'Inter a fare la partita. In Europa no. Persino con l'Arsenal i nerazzurri hanno agito molto in contropiede e quando Lautaro gioca in verticale o Thuram fa la sponda giusta, se invece del timido Luis Henrique manda in porta Perisic costringe gli avversari a pensarci due volte, prima di dargli campo.

5) All'Inter manca qualche gol che non siano quelli degli attaccanti o di Calhanoglu. Il croato conta 5 reti e 10 assist stagionali...