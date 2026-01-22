Il ko contro l'Arsenal ha interrotto una striscia di sei risultati utili consecutivi per l'Inter, che ora vuole riprendere la marcia in campionato. A San Siro arriva un Pisa sempre ultimo in classifica, ma reduce da due pareggi consecutivi l'ultimo dei quali contro l'Atalanta: per i bookie, però, non c’è storia: la vittoria degli uomini di Chivu si gioca a 1,15 su Snai; pareggio e affermazione dei toscani – si legge su Agipronews - sono in lavagna nell'ordine a 7,50 e 16. La sfida dell'andata all'Arena Garibaldi terminò con due reti complessive e in Serie A quattro delle ultime sei sfide giocate dai nerazzurri sono terminate con meno di tre reti complessive, come sei delle ultime nove con in campo la squadra di Gilardino: nell'anticipo di venerdì a San Siro gli esperti vedono in pole proprio l'Under, proposto a 1,53 su Betflag, mentre l'Over vale addirittura 2,30 volte la posta puntata. Tre delle ultime cinque vittorie conquistate dalla squadra di Chivu sono arrivate con il punteggio di 1-0: questo esito si gioca a 7,25, ma il risultato esatto favorito è il 2-0, visto a 5,50. Quote verso l'alto in caso di vittoria del Pisa: lo 0-1 è fissato a 24, lo 0-2 a 110.

Davanti scalpita Pio Esposito, il cui gol contro il Pisa varrebbe 2 volte la posta puntata, come quello di Thuram, mentre il guizzo di capitan Lautaro, invece, è in lavagna a 1,80. Moreo è il capocannoniere del Pisa, ma non segna da cinque partite: un suo centro a San Siro è visto a 7,50, la stessa quota proposta per Durosinmi, neo acquisto nigeriano arrivato dal Plzen e subito a segno all'esordio contro l'Atalanta.