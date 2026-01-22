E' durata 62 minuti Newcastle-PSV per Ivan Perisic, sostituito anzitempo da Peter Bosz a scopo precauzionale vista la stanchezza accumulata per i tanti impegni in calendario. Dopo il match di Champions League di ieri sera, perso malamente dagli olandesi, il tecnico dei Boeren ha spiegato i motivi del cambio, allontanando lo spettro di un infortunio: "L'ho sostituito perché aveva giocato novanta minuti contro il Fortuna Sittard (in Eredivisie, ndr) e ora ha solo due giorni di riposo prima di sabato quando giocheremo contro il NAC Breda", le sue parole riportate da Psvinside.nl.