Prima della sfida contro l’Udinese, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta le scelte tecniche operate per affrontare i bianconeri ai microfoni di Sky Sport:

Siete reduci dalla grande vittoria di Napoli, quali sono le insidie di questa sera? C'è il pericolo di avere un inconscio rischio di sottovalutare la gara?

"No, i ragazzi l'hanno preparata bene. Abbiamo fatto 3-4 giorni di ottimo lavoro, sappiamo la forza dell'Udinese che non va sottovalutata. Non ha una classifica bellissima ma è una squadra di valore, che ogni anno ci ha creato dei problemi".

Come pensa di gestire questo momento non semplice per l'assenza di giocatori?

"Siamo in difficoltà nelle rotazioni, chiederò qualche straordinario ai giocatori sapendo che chi scenderà in campo darà le massime garanzie. Abbiamo tanti impegni ravvicinati, qualche infortunio c'è stato però è così".

Preferisce giocare prima o dopo la Juve? Sentite la pressione?

"La pressione è quotidiana, anche negli allenamenti. Ma non cambia nulla, da anni siamo abituati a giocar prima o dopo. Stiamo facendo entrambi bene, il campionato è lunghissimo e ci sarà ancora tanto da dare".

