Dalla sala conferenze dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna, FcInterNews.it vi riporta il commento di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa successiva al match contro i rossoblu:

Perché l'Inter fa grandi partite poi si spegne?

"Se vai a vedere dopo la Champions abbiamo qualche problema, poi in trasferta si accentuano ancora di più. Dobbiamo fare meglio, primo tempo insufficiente poi nella ripresa avevamo creato i presupposti per vincere ma abbiamo preso un gol da evitare. Lontano da San Siro dobbiamo fare meglio, quest'anno i punti non bastano".

Com'è l'atmosfera nello spogliatoio?

"Siamo l'Inter, dopo una sconfitta proveranno critiche ed è giusto, io sono il primo responsabile. Bisogna essere lucidi ed analizzare questo primo tempo in cui siamo mancati in tutte le componenti che mettiamo in campo".