È il River Plate la prima squadra del girone E di questo Mondiale per Club FIFA a conquistare la vittoria, in attesa di Monterrey-Inter in programma per le 3.00 (ora italiana). La squadra argentina ha battuto per 3-1 gli avversari dell'Urawa e conquista i primi tre punti. Ad aprire il match è l'ex nerazzurro Facundo Colidio che al 12esimo segna la prima marcatura della gara, seguito da Driussi al 48esimo. Dieci minuti dopo i giapponesi accorciano le distanze con Matsuo dal dischetto che fa il gol del momentaneo 2-1 ma al 74esimo Meza cala il tris per la squadra di Gallardo e scrive la parola fine sulla partita.