Per la stagione 2025-2026, che vedrà ai nastri di partenza anche l'Inter Under 23, la Serie C avrà un nuovo title sponsor: Lega Pro e Sky hanno annunciato il rinnovo della partnership che dopo la piattaforma streaming NOW porterà ora il brand del servizio ultrabroadband Sky WiFi ad essere nuovo partner della terza serie italiana. Questo il commento del presidente della Lega Pro Matteo Marani: "È motivo di grande soddisfazione avere ancora Sky al fianco del nostro campionato. L’investimento di un’azienda leader nel settore della comunicazione è un importante segnale di continuità e di crescita. Sky rappresenta una vetrina molto apprezzata dalle nostre società, dai nostri giocatori e dagli appassionati di calcio: i numeri confermano un aumento delle presenze negli stadi e davanti agli schermi. Vogliamo proseguire in questo processo di espansione e siamo certi che il racconto del nostro calcio, fatto di giovani, passione e territori migliorerà ancora. Con altri tre anni di Serie C su Sky e NOW saremo più forti e sempre più riconoscibili”.