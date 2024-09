Punto pesantissimo, ottenuto con una prestazione di quelle che contano, per l’Inter che impedisce al Manchester City di segnare tra le mura amiche come non accadeva da due anni e mezzo in Champions League, uno 0-0 dal peso specifico elevatissimo che con un po’ di convinzione sarebbe stato anche qualcosa in più. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, rilasciato ai microfoni di Prime Video:

Guardiola si è sperticato in complimenti per la forza e per l’approccio della squadra.

“Sono stati bravi i ragazzi, hanno lavorato bene insieme. Sapevamo l’avversario che incontravamo ma sono stati bravissimi. Abbiamo lavorato bene e potevamo far male in alcune situazioni. Abbiamo sofferto qualcosa nel secondo tempo ma nel soffrire qualcosa abbiamo avuto occasioni con Darmian e Mkhitaryan dove potevamo essere più bravi. Ma ho fatto i complimenti ai ragazzi, ora dobbiamo andare avanti. Debuttiamo in Champions a tre giorni dal derby ma il calendario è questo”.

Negli ultimi 30 metri è mancata a volte la scelta giusta per segnare.

“Sono d’accordo, è successo anche in campionato. negli ultimi 30 metri bisogna avere la tecnica, contro questa squadra non è semplicissimo ma siamo una squadra tecnica. Questa è la prima volta che non segniamo e questo sarà un motivo per crescere, lavoreremo ancora di più sulla rifinitura. Rimane nell’occhio l’occasione di Taremi che poteva concludere ma è stato bravo, con queste grandi squadre come City e Real Madrid sembra sempre che puoi fare gol ma alla fine riescono a sistemare le situazioni. Nell’occasione di Taremi è stato bravo a dare palla a Carlos Augusto ed è stato bravo Ederson, nella ripresa Darmian ha detto che ha sentito Barella chiamargli palla ed è stato bravo il loro difensore, se no avrebbe calciato in porta senza portiere”.

Manchester City senza gol in casa dopo due anni e mezzo.

“Bene, ma mi sarebbe piaciuto vincere perché è dal 2018 che non perdono in Champions in casa”.