"Arnautovic? Ha avuto un infortunio importante, farà gli esami nei prossimi giorni. E' l'unica brutta notizia che portiamo via da Empoli oggi. Si stava inserendo bene, aveva trovato un ottimo feeling coi compagni, vedremo nei prossimi giorni". Così Simone Inzaghi, a DAZN, dopo la vittoria della sua Inter al Castellani.

E' soddisfatto dalla pazienza della sua squadra?

"Sono d'accordo, abbiamo avuto un ottimo approccio ma anche pazienza. Abbiamo creato tantissimo, non siamo riusciti a segnare. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi nella ripresa abbiamo riapprocciato bene la gara; il gol di Dimarco ci ha aiutato. L'infortunio ci ha fatto giocare in inferiorità numerica, è una cosa che puoi pagare se non chiudi la partita".

Pavard è stato ancora importante.

"Oggi ha fatto molto bene sulla destra con Darmian, sono stati molto bravi. Sono giocatori molto intelligenti, Benjamin è arrivato con motivazioni fortissime e si è calato subito nel nostro modo di giocare. Sappiamo il valore che ha, è un ottimo acquisto".

Hai pensato a qualche soluzione davanti visto l'infortunio di Arnautovic?

"Sì, è una perdita importante. Chiaramente valuterò, abbiamo Klaassen e Mkhitaryan che possono fare le seconde punte, fermo restando che partiremo sempre con le due punte. Speriamo rientri Marko a breve, così come Sensi".

Presto per parlare di fuga?

"L'Inter non deve lanciare messaggi al campionato, né fare tabelle. Siamo partiti bene, ma tutto può cambiare velocemente. Rimaniamo con questa concentrazione, dobbiamo stare molto attenti".

Che risposte sta avendo da chi gioca meno?

"Sono molto soddisfatto, sanno che ho bisogno di tutti. Sono tutti molto motivati, sapendo che in ogni allenamento devono mettermi in difficoltà".