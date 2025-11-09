INTER-LAZIO 2-0 (3' Lautaro Martinez, 62' Bonny)

95' - FISCHIA MANGANIELLO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!!! L'INTER BATTE LA LAZIO 2-0 E VOLA IN VETTA ALLA CLASSIFICA INSIEME ALLA ROMA!!

93' - Noslin interviene con un fallo netto su Barella, l'olandese però recrimina con Manganiello.

92' - Bel rientro di Frattesi che guadagna fallo da Basic. Proteste del giocatore laziale.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Azione insistita della Lazio che sfuma malamente per un passaggio errato di Pedro che manda palla in fallo laterale.

87' - Palla bellissima di Zaccagni che serve Pellegrini lanciato a tu per tu con Sommer: grande reazione del portiere svizzero che respinge la conclusione potente dell'esterno laziale.

84' - Dimarco controlla palla e crossa per Thuram che di testa manda fuori, non prima di aver commesso un fallo su Pellegrini.

83' - Noslin si divincola tra due difensori poi calcia un tiro rasoterra bloccato da Sommer. Zaccagni voleva il pallone di ritorno.

81' - Ultimi cambi per Chivu: Pio Esposito e Frattesi (baciato da Lautaro al momento dell'ingresso in campo) rilevano Bonny e Calhanoglu.

79' - Risponde l'Inter con Carlos Augusto, servito da Zielinski, il cui tiro è respinto coi piedi da Provedel.

77' - Traversa di Mario Gila! Punizione di Pedro, lo spagnolo svetta su tutti e colpisce lasciando Sommer sulle gambe, la palla sbatte sul legno e rimbalza fuori con l'elvetico che la afferra prontamente.

76' - Ancora Pedro atterrato stavolta da Dimarco. Sviluppo dell'azione laziale che sembra figlio del football americano.

76' - Bastoni atterra Pedro, Manganiello redarguisce verbalmente il difensore.

75' - Arriva il momento di Provstgaard, che prende il posto di Romagnoli nella Lazio.

74' - Prova Pedro di sinistro dalla distanza, conclusione difficile che termina a lato. Fischi per lui dagli spalti di San Siro.

72' - Stavolta Zaccagni l'ammonizione la prende dopo un fallo subito, le proteste dopo la trattenuta subita da Carlos Augusto portano Manganiello a estrarre il giallo.

70' - Applausi per Lautaro Martinez, che lascia il campo a Thuram.

69' - Nella Lazio dentro Pellegrini, fuori Lazzari.

68' - Manganiello torna in campo e annuncia il fallo di mano di Dimarco: gol annullato. Peccato, la conclusione del polacco è stata molto bella.

67' - Il gol del polacco è forse viziato da un fallo di mano di Dimarco ad inizio azione: Manganiello va all'OFR.

66' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! PIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOTRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEELIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIII!!

64' - Triplo cambio nella Lazio: fuori Dia, Isaksen e Cataldi. Dentro Pedro, Noslin e Vecino.

IL GOL DI BONNY: E dire che nasce tutto da un pallone che sembrava perso, ma che Carlos Augusto recupera e appoggia subito per Barella bravo a innescare un'azione verticale con Dimarco che riceve da Lautaro e mette in mezzo dove Bonny da zero metri piomba sul pallone e lo appoggia dentro.

62' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! AAAAAAAANGEEEEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAANNN BOOOOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYYYY!!

58' - Occasione colossale per l'Inter: Lautaro da posizione ideale scarica su Barella che davanti a Provedel esita un istante di troppo e decide di giocare un pallone di ritorno per il Toro che spara in curva.

57' - Cross del neo entrato Carlos Augusto, palla afferrata da Provedel a terra.

56' - Primi cambi per Chivu: Zielinski e Carlos Augusto rilevano Sucic e Dumfries.

55' - Akanji sbaglia il passaggio, rimessa regalata alla Lazio.

54' - Ha dismesso la tuta Carlos Augusto, pronto a entrare.

54' - Bonny calcia trovando pronto Provedel, ma c'era comunque un fuorigioco a vanificare tutto.

53' - Bella risalita della Lazio, palla di Zaccagni a Guendouzi che calcia bene ma in maniera debole: Sommer para.

52' - L'Inter perde palla in costruzione, recupera Zaccagni che viene atterrato da Dumfries: cartellino giallo per l'olandese, il terzo procurato dal capitano biancoceleste.

51' - Comincia il riscaldamento Thuram, applaudito dai tifosi.

50' - Lazzari prova ad affondare, Calhanoglu intercetta il suo lancio mandando in fallo laterale.

47' - Crossa Bastoni, Gila smorza il pallone che finisce comodo tra le mani di Provedel.

-----

21.51 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.49 - Si rientra in campo per l'inizio del secondo tempo.

21.49 - Le squadre si stanno radunando nel tunnel per ritornare in campo.

HALFTIME REPORT - Il lampo in apertura di Lautaro Martinez, che trova una splendida parabola su assist di Alessandro Bastoni, sembra aprire all'Inter prospettive radiose. La squadra di Cristian Chivu ha anche altre occasioni per ampliare la forbice ma la Lazio non intende stare a guardare e quando può cerca di pungere dalle parti di Yann Sommer. Il tutto in un primo tempo dove le due squadre non hanno disdegnato le sportellate.

------

45' + 2 - E arriva il duplice fischio di Manganiello che manda le squadre negli spogliatoi: Inter e Lazio chiudono il primo tempo coi nerazzurri avanti per 1-0.

45' + 2 - Fallo su Dimarco in area nerazzurra, altre proteste da parte dell'Inter.

45' + 1 - Calhanoglu compie un fallo da dietro su Dia, Manganiello interviene e Chivu recrmina per un pallone gestito male.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Fallo di Marusic su Dumfries, partita abbastanza spigolosa. Intanto, sono 73.797 gli spettatori presenti.

43' - Proteste di San Siro dopo un intervento di Bastoni ai danni di Isaksen.

42' - Dumfries non al top per un colpo al quadricipite, Carlos Augusto si sta riscaldando.

41' - Romagnoli fermo a terra, Barella mette il pallone fuori. I giocatori della Lazio reclamano per un fallo di Lautaro.

39' - Dumfries riceve da Barella e prova il cross per Bonny, Provedel esce e blocca in due tempi.

37' - Dumfries si porta avanti il pallone col braccio, Cataldi protesta subito ma Manganiello ci mette qualche istante prima di fischiare la punizione.

36' - Zaccagni calamita un'altra ammonizione: rude intervento di Sucic ai suoi danni e altro giallo da parte di Manganiello.

32' - Akanji ferma Zaccagni lanciato in avanti, ammonizione sacrosanta per l'elvetico.

31' - Calhanoglu prova a servire in verticale Dumfries con un pallone troppo lungo, l'olandese ringrazia.

29' - La Lazio c'è, ancora con Zaccagni che appoggia su Isaksen. Tiro del danese debole che non impensierisce Sommer.

29' - Lancio panoramico di Sucic per Dumfries, che controlla e scarica per Akanji che arriva di prima intenzione a calciare mandando alto.

26' - Altro inserimento di Sucic in area laziale, Romagnoli lo anticipa.

25' - Sucic a un passo dal 2-0! Altra progressione di Barella che mette un pallone perfetto per il croato che impatta col piattone ma manda fuori di pochi centimetri. Arriva intanto un'ammonizione per il tecnico della Lazio Sarri.

23' - Calhanoglu serve Barella che si lancia in uno splendido coast to coast, ma al momento clou si incarta e viene anticipato dai difensori laziali.

21' - Lancio di prima di Dimarco che vuole servire Calhanoglu, ma il pallone è intercettato da Basic.

19' - Sciocchezza di Dumfries, che regala una rimessa alla Lazio.

18' - Occasione Lazio con Zaccagni, che riceve palla e si accentra per calciare da posizione favorevole mandando alto.

17' - Recupero a metà campo di Barella e lancio immediato per Lautaro, che nel controllare atterra Lazzari.

15' - Azione insistita dei biancocelesti, poi Lautaro recupera un pallone e prova un lancio in avanti, trovando però una deviazione che per poco non favorisce Dia. Bravo Sommer a intervenire in uscita, ma Lazio che ora prova a farsi viva.

13' - Corner di Calhanoglu, palla spazzata ma rimessa in avanti da Barella che però manda la sfera sul fondo.

12' - Bonny! Lanciato sulla corsa in verticale, il francese prova la conclusione trovando una deviazione in calcio d'angolo.

11' - Bonny prova la giocata fine per Sucic ma non trova la misura, sfuma un'azione in ripartenza dell'Inter.

10' - Dimarco prova a lanciare Lautaro in profondità ma il pallone è fuori misura e si spegne sul fondo.

9' - Punizione di Dimarco, Lautaro prova a bruciare Provedel mandando fuori. Vana la richiesta di calcio d'angolo del capitano anche se l'ultimo tocco è evidentemente di Gila.

8' - Spinta di Zaccagni su Barella, punizione per l'Inter a ridosso dell'area biancoceleste.

5' - Risponde la Lazio, cross di Isaksen raccolto da Zaccagni la cui conclusione è neutralizzata.

IL GOL DI LAUTARO: Grande pressione di Sucic sul possesso laziale, il croato agevola il recupero di Bastoni che strappa il pallone e appoggia per Lautaro. Il capitano calcia di prima intenzione trovando un tiro un po' sporco ma tremendamente efficace, Provedel non può fare altro che vedere la palla infilarsi sotto la traversa.

3' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZ!!

2' - Leggerezza della Lazio in disimpegno, Barella prova ad approfittarne rubando palla e calciando. Marusic ci mette il corpo.

------

20.47 - Il calcio d'inizio del match tocc alla Lazio: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Zaccagni davanti a Manganiello per il sorteggio.

20.43 - Inter e Lazio entrano in campo per il prepartita.

20.43 - Squadre pronte nel tunnel degli spogliatoi.

20.41 - Prima della partita, Beppe Marotta premia Yoan Bonny come miglior giovane del mese di ottobre in Serie A.

20.32 - Squadre che sono rientrate negli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio

-----

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-0

MARCATORI: 3' Lautaro Martinez, 62' Bonny

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (56' 30 Carlos Augusto), 23 Barella, 20 Calhanoglu (81' 16 Frattesi), 8 Sucic (56' 7 Zielinski), 32 Dimarco; 14 Bonny (81' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (70' 9 Thuram).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 31 Bisseck.

Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO: 94 Provedel; 29 Lazzari (69' 3 Pellegrini), 34 Gila, 13 Romagnoli (75' 25 Provstgaard), 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi (64' 5 Vecino), 26 Basic; 18 Isaksen (64' 14 Noslin), 19 Dia (64' 9 Pedro), 10 Zaccagni.

In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 21 Belahyane, 23 Hysaj.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Berti-Cecconi. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 73.797

Ammoniti: Sarri (L), Akanji (I), Sucic (I), Dumfries (I), Zaccagni (L)

Corner: 3-1

Recupero: 1°T 2'.