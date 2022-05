Ivan Perisic in scadenza di contratto è un'occasione fin troppo ghiotta. Lo hanno capito anche alla Juventus. "La strepitosa stagione che sta disputando con l’Inter ha fatto drizzare le antenne a tutti - si legge su Tuttosport -. Sì, pure alla Juventus che difficilmente con i nerazzurri siglerebbe un’intesa (il sogno proibito Milan Skriniar rimane sullo sfondo), ma qui si tratta di un calciatore al top della condizione psicofisica e soprattutto con solamente 44 giorni di contratto con i campioni d’Italia. Il nodo principale? Perisic, tramite i suoi agenti, fa trapelare il desiderio forte di godere di un ingaggio da almeno 6 milioni di euro per raggiungere la quota già toccata da Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez . La Juve giudica eccessiva la richiesta, ma è disposta a restare affacciata alla finestra per capire se, Chelsea permettendo, l’affare possa decollare. Alla Continassa il giocatore piace. Sarebbe strano il contrario".