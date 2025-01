La possibilità più concreta per il mercato del Torino, alla ricerca di un esterno, sembra essere quella di Cengiz Under dal Fenerbahce ma ieri (come riporta Tuttosport) è spuntato il nome di Tajon Buchanan. Giocatore che potrebbe essere preziosissimo nel 4-2-3-1 di Vanoli, potendo giocare in ogni settore del campo.

L'Inter lo ha proposto in prestito con diritto di riscatto, soluzione che troverebbe il gradimento di Cairo e può portare a un accordo in tempi brevi.