Il Fenerbahce fa sul serio per Hakan Calhanoglu e nelle prossime ore è pronto a presentare un'offerta ufficiale all'Inter per cominciare la trattativa. I nerazzurri, come ormai noto da diverse settimane, valutano il regista 30 milioni di euro: il Fener - riferisce SportMediaset - metterà sul tavolo una proposta da 20 milioni di euro, mentre per il giocatore è previsto un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus.

"Previsto un contatto telefonico nelle prossime ore - riferiscono i colleghi dell'emittente televisiva -. L'Inter non ha ancora ricevuto un segnale diretto dal centrocampista, che potrebbe arrivare presto".