Emergenza finita per l'Inter. I numerosi infortuni delle ultime settimane sono ora un ricordo: Inzaghi ha recuperato anche Lautaro Martinez e Dimarco, avendo così di fatto tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Cuadrado. E con un Buchanan in più, arruolabile però solo dalla prossima giornata contro il Monza a causa di alcune pratiche burocratiche da sbrigare in Belgio.

Sky Sport prova quindi ad ipotizzare la probabile formazione nerazzurra per il lunch match di sabato contro il Verona: a scalpitare più di tutti è il Toro, pronto per una maglia dal 1' al fianco di Thuram, mentre Dimarco può dare il cambio a Carlos Augusto (favorito) sulla fascia sinistra a gara in corso. Nel terzetto difensivo si candida invece per un posto da titolare Pavard, pronto a prendere il posto di Bisseck nel terzetto completato da Acerbi e Bastoni. Solite conferme in mezzo al campo, mentre sulla destra ci sarà spazio per uno tra Dumfries e Darmian.

