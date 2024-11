Arrivano buone notizie in casa Inter per quel che concerne le condizioni di Hakan Calhanoglu. Gli esami odierni, come riportato da Sky Sport, hanno infatti escluso lesioni per il centrocampista turco. Il centrocampista, come detto, non ha riportato lesioni muscolari ma solo una leggera elongazione all’adduttore sinistro.

Nel pomeriggio il calciatore lavorerà ancora a parte, ma se nell’ultimo allenamento di domani mattina, prima della partenza per Verona, riuscirà a sostenere parte del lavoro con il resto del gruppo non sarebbe da escludere una sua convocazione e una presenza in panchina al Bentegodi. In caso contrario, il calciatore non verrà rischiato e tornerà con il Lipsia in Champions League.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!