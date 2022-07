" Simone Inzaghi non è felice del mancato arrivo di Bremer e ha chiesto alla società un altro difensore". È quanto si legge su Repubblica.it, che partendo dall'affare sfumato per il difensore brasiliano rilancia il nome di Merih Demiral in ottica Inter.

Il difensore turco ex Juve è stato riscattato dall'Atalanta per 20 milioni di euro, ma secondo il quotidiano il suo futuro è comunque in bilico. "Al club lombardo piace molto l'attaccante Andrea Pinamonti - nel mirino del Monza - e le due società potrebbero pensare anche ad un'operazione con scambi di cartellini" sostiene Repubblica, aggiungendo poi che gli altri due profili sul taccuino di Beppe Marotta per completare la difesa sono quelli di Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi.