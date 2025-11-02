Inter di nuovo in campo oggi, all'ora di pranzo, in casa del Verona, squadra che sta facendo bene al di là dei pochi punti in classifica. Dal canto loro, i nerazzurri intendono dare continuità di risultati dopo essere tornati al successo con la Fiorentina, cancellando immediatamente il ko di Napoli.

QUI VERONA – Non ci sarà Serdar nella mediana gialloblu: un'assenza importnate per Zanetti, che però recupera Akpa-Akpro. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Giovane-Orban tandem offensivo e Bella-Kotchap nel pacchetto arretrato assieme a Nelsson e Valentini. In mezzo al campo spazio all'ex Gagliardini. Ancora ai box i vari Suslov, Nuñez, Kastanos, Oyegoke e Al Musrati, ai quali si è aggiunto anche Santiago.

QUI INTER – Chivu non rischia e lascia Thuram a Milano, nonostate il francese sia tornato ad allenarsi in gruppo in settimana. E allora saranno ancora solo tre gli attaccanti a disposizione del tecnico romeno, che dovrebbe rilanciare Bonny con Lautaro, lasciando almeno inizialmente Esposito in panchina. Per il resto, rispetto all'undici partito dall'inizio con la Fiorentina, possibile il rientro di De Vrij tra Akanji e Carlos Augusto, con quest'ultimo che farà tirare il fiato a Bastoni. Confermato a centrocampo Sucic con gli intoccabili Calhanoglu e Barella. Dumfries e Dimarco sulle fasce. Restano indisponibili Darmian, Palacios, Mkhitaryan e Di Gennaro. In panchina si rivede Martinez.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

Panchina: Perilli, Toniolo, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bradaric, Niasse, Harraoui, Ajayi, Sarr, Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Serdar, Santiago, Nuñez, Suslov, Al Musrati, Oyegoke.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Lo Cicero e Vecchi.

Quarto ufficiale: Collu.

Var: Aureliano.

Avar: Abisso.

